Витренко: Россия может не выполнить свои обещания по транзиту газа

Новости Бизнеса:НАК рассчитывает на поддержку европейских партнеров и на политическую поддержку со стороны руководства Украины.

В "Нафтогазе" признали, что существует риск, когда РФ может отказаться от транзита газа через Украину в то время, как она уже отзовет свои иски против российского "Газпрома". Об этом в эфире Громадського заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", — сказал он.

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».

"И это сложное дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", — отметил глава "Нафтогаза".

Он добавил, что НАК рассчитывает на поддержку европейских партнеров и на политическую поддержку со стороны руководства Украины.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа территорией Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он отметил, что объемы, которые зафиксированы, минимально гарантированные для транзита: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров — на следующие четыре года.

C 1 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России относительно условий транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.