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С января для украинцев будут действовать две цены на газ
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С января для украинцев будут действовать две цены на газ

С января для украинцев будут действовать две цены на газ
12:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:До 30 декабря можно выбрать, по какой цене покупать газ в течение отопительного сезона - квартальной или ежемесячной.

С нового года для украинцев будут действовать две цены на газ в течение отопительного сезона от НАК Нафтогаз: квартальная и ежемесячная. Выбрать один из вариантов потребители могут до 30 декабря 2019 года. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что квартальная цена фиксируется на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Она устанавливается автоматически до конца отопительного сезона и не меняется.

Ежемесячная цена также будет на уровне 5500 грн за тысячу кубометров, но она может стать выше или ниже гарантированной цены в следующих месяцах. Зависит это от многих внешних факторов, среди которых цены на газ в Европе.

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В сообщении подчеркнули, что конечная цена зависит от региона и соответствующего тарифа на распределение, устанавливаемым НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Для того, чтобы отказаться от гарантированной квартальной цены, нужно до 30 декабря обратится в региональные сбытовые компании. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах опция отказа будет доступна до 30 декабря.

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"Если вы откажетесь от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет", - отметили в Нафтогазе.

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Газ, Нафтогаз, Тарифы, Цена на газ, Цены на газ.
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