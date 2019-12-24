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"На 300-400 гривен меньше": Гончарук анонсировал снижение цены за тепло за декабрь

"На 300-400 гривен меньше": Гончарук анонсировал снижение цены за тепло за декабрь
15:27 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Гончарук допускает, что украинцы за декабрь заплатят за тепло меньше.

"Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

Об этом сказал премьер Украины Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер. 

С января для украинцев будут действовать две цены на газ

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.

Напомним, правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

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Все по теме:

Газ, Тепло, Коммуналка, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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