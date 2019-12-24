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Никакого коньяка и бренди: Украина перестанет экспортировать ряд спиртных напитков

Никакого коньяка и бренди: Украина перестанет экспортировать ряд спиртных напитков
15:23 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского: теперь только игристое вино и виски.

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли.

Соответствующее заявление размещено на сайте ТПП.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес, определены соответственно Франция, Италия и Испания.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес", - сказал вице-президент ТПП Михаил Непран.

Отныне из Украины будет экспортироваться вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний", принятый парламентом.

Этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.

Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящие с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское. Например, напиток может называться "коньяком", если он изготовлен во французской провинции Cognac. Крепкие напитки других стран, произведенные по сходной технологии, должны продаваться под названием "бренди".

Под названиями "коньяк", "шампанское", "пармезан" и т.д. в Украине продаются товары, изготовленные за пределами традиционного места происхождения товаров. То есть покупателя вводят в заблуждение. "Шампанское" правильно называть "игристое вино".

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Экспорт, Коньяк, Бренди, Шампанское, Игристое вино, ТПП.
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