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Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины

Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
17:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина намерена получить $15 миллиардов за транзит газа.

Украина за пять лет транзита российского природного газа получит доход в размере $15 млрд, рассчитывает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол – Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", – написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд – "живыми" деньгами – уже до нового года. И это – без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", – подчеркнул Оржель.

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При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол – это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", – добавил министр.

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Как сообщалось, Украина-РФ-ЕКврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

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В настоящее время осуществляется наработка и согласование контрактов между украинской и российской сторонами. Так, "Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных вышеуказанным протоколом, в частности, над соглашением об урегулировании взаимных претензий, договором об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и договором о бронировании мощностей между НАК и ОГТСУ. Параллельно ОГТСУ осуществляет согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома", заключение которого является первым шагом к созданию технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

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Газ, Украина, Россия, Транзит газа, Алексей Оржель.
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