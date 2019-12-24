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"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": "Нафтогаз" готов к решающей встрече с "Газпромом"

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": "Нафтогаз" готов к решающей встрече с "Газпромом"
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Представители "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпромом" 26 декабря.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", – написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Еще раз подчеркну, что совместный вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", – добавил топ-менеджер украинской компании.

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Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.

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Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

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Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Юрий Витренко.
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