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Зеленский запретил поставки электроэнергии из России

Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
15:31 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Зеленский одобрил изменения в законе о рынке электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии", которым, в частности, предусматривается увеличение возможности госкомпании НАЭК "Энергоатом" продавать электричество на конкурентном рынке с 10% до 15%, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Как сообщалось ранее, 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №2233 об изменениях в рынок электрической энергии.

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Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, представляя законопроект, отметил, что документ позволяет урегулировать вопросы выполнения специальных обязательств по купле электроэнергии по "зеленому" тарифу, не допустить неконтролируемого роста цены электроэнергии, а также обязывает производителей электрической энергии подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке "на сутки вперед" по ценам, не превышающим предельные, чтобы исключить создание искусственных дефицитов.

Также законом предлагается до 1 июля 2023 года предоставить регулятору право устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.

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Регулятору также временно, до 1 апреля 2020 года, предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей.

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). В то же время правительство имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

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Россия, Электроэнергия, Владимир Зеленский, Рынок электроэнергии.
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