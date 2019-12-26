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В Украине сократились запасы газа

В Украине сократились запасы газа
12:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Запасы газа в украинских подземных хранилищах сократились до 19,3 миллиарда кубических метров.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 19,329 млрд куб. м, передает "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 24 декабря из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 24 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 4,52 млн куб. м, из Венгрии - 5,37 млн куб. м, из Польши - 0,74 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 62%.

Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, с нового года для украинцев будут действовать две цены на газ в течение отопительного сезона от НАК Нафтогаз: квартальная и ежемесячная. Выбрать один из вариантов потребители могут до 30 декабря 2019 года.

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Газ, Укртрансгаз, Запасы газа, ПХГ.
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