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Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности

Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
13:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Кабмине считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подписать с представителями промышленности меморандум по стратегии и плану действий, направленных на защиту и развитие промышленности, поскольку падение промышленности приобрело системный характер.

Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью по первоочередным шагам, стратегии и плану действий по защите и развитию промышленности", – написал Милованов.

Он также отметил, что начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в составе которого, помимо представителей промышленных предприятий, - "Укрзализныця" и морские порты.

"Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут скоро обнародованы", – добавил Милованов.

По словам министра, если ранее падение промышленности объяснялось действием отдельных факторов, то сейчас падение углубилось – оно идет шестой месяц подряд и охватило почти все виды промышленности.

Положительные результаты показали только химическое, мебельное производство, ремонт и монтаж оборудования.

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"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, вместе с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", – подчеркнул глава Минэкономики.

При этом Милованов отмечает ускорение роста строительства.

"В январе-ноябре 2019 года в строительстве рост ускорился до 21,3% (плюс 20,8% в январе-октябре 2019 года). Данные результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений и нежилых зданий, которое активно финансировалось за счет государственного и местных бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. Вместе с тем в жилом строительстве рост был достаточно незначительным", – написал Милованов.

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Промпроизводство, Минэкономики, Промишленность, Тимофей Милованов.
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