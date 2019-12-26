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В Минфине рассказали о недополучении порядка 50 миллиардов налогов

В Минфине рассказали о недополучении порядка 50 миллиардов налогов
18:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Из-за укрепления гривни госбюджет с начала года недополучил 51 миллиард налогов.

Доходы общего фонда госбюджета в январе-ноябре 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя - в бюджет не поступило 51,46 млрд грн, запланированных в бюджете.

Об этом сообщили в Минфине.

Отмечается, что общие доходы бюджета за 11 месяцев составили 792,2 миллиарда гривен, а планировали собрать 843,66 миллиарда гривен.

"Укрепление гривни, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - подчеркнули в Министерстве финансов.

Министр финансов рассказала, почему бюджет 2019 не будет выполнен по доходам

В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась - таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен.

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Бюджет, Минфин, Доходы, Госбюджет-2019, Госбюджет-2020.
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