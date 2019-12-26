Скачать
Четверг, 26.12.2019
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек

Кругленькая сумма: "Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины

Кругленькая сумма: "Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" в четверг перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд грн, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в частности, в бюджет перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в текущем году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - отметил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением от 26 декабря 2019 года обязал "Нафтогаз" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

Нафтогаз увеличил чистую прибыль на 27%

Национальный банк Украины в четверг на межбанковском валютном рынке купил рекордные для этого года $700 млн. Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching.

Доходы госбюджета Украины в январе-ноябре 2019 года составили 899,745 млрд грн, что на 5,9% ниже плана, в том числе общий фонд получил 792,216 млрд грн, что отстает от плана на 6,1%. Минфин связывает недовыполнение доходов с укрепившимся курсом гривни.

В этой связи премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": "Нафтогаз" готов к решающей встрече с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21,309 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Андрей Коболев, Госбюджет-2019, Госбюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
03 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
04 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы
Ситуация на Донбассе: противник применил гранатометы
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь