Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"

Новости Бизнеса:В РФ говорят, что частные украинские компании смогут покупать газ у РФ в обход Нафтогаза.

Российский министр энергетики Александр Новак считает, что нужды в прямом долгосрочном контракте на поставку российского газа на внутриукраинский рынок нет. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, сейчас ситуация на газовом рынке коренным образом отличается от той, которая была при заключении контракта на поставки в 2009 году.

"Мы решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей, но одновременно заключать долгосрочный контракт на поставку газа Украине, как это было в 2009 году, уже не нужно. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям", - считает Новак.

Российский чиновник указывает, что приобрести российский газ можно различными способами. Один из них – покупка газа реверсом на европейском хабе, когда его перегоняют по трубе в обратном направлении. Также есть возможность приобрести газ напрямую в России.

"Есть возможность купить у нас, это рынок. Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу у посредников", - рассказывает российский министр.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона подготовила проекты газовых контрактов с Россией, и они готовы к подписанию.