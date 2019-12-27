Рекордный экспорт зерновых из Украины помог укрепиться гривни

Новости Бизнеса:Инфляция замедлилась благодаря снижению цен на газ и нефть, а также спросу на украинских гособлигации со стороны иностранцев.

Рекордный экспорт зерновых был одним из основных факторов, которые повлияли укрепление гривни и способствовал замедлению инфляции в январе-ноябре 2019 года.

Об этом говорится в декабрьском макрообзоре Министерства финансов Украины.

"Одним из ключевых факторов замедления инфляции в течение 2019 года является укрепление обменного курса гривни к доллару США. Основными факторами, которые влияли на валютный рынок в январе-ноябре 2019, были рекордный экспорт урожая зерновых в 2018/2019 МГ и в 2019/2020 МГ, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты и спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре 2019 года замедлилась до 5,1% в годовом выражении. Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 – июнь 2020) по состоянию на 23 декабря поставили на внешние рынки 29,4 миллиона тонн зерна.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.