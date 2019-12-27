В Украине посчитали, сколько потеряют от новых российских санкций

Новости Бизнеса:Расширенные санкции РФ коснутся 1,3% украинского экспорта и 0,4% российского импорта

Расширенные санкции РФ против украинских товаров коснутся 1,3% текущего экспорта украинских товаров за январь-сентябрь 2019 года, что в денежном эквиваленте составляет $31,2 млн, и около 0,4% текущего импорта российских товаров в Украину за указанный период – $21,4 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Наибольшие ограничения в отношении запрета на импорт в Украину касаются следующих позиций: котлы для центрального отопления - $8,7 млн, части насосов – $3,6 млн, радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом – $2,8 млн.

Источник отметил, что значительная часть товаров, попавших под санкции, является промышленными товарами медицинского назначения: изделия из пластмасс - $6,5 млн, трубы, трубки, шланги - $4,5 млн, гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированной резины - $1,4 млн, другие изделия из вулканизированной резины, кроме твердой, – $3,7 млн.

При этом запрет на ввоз в Украину российской бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) в денежном эквиваленте оценивается в $21,4 млн. Согласно данным Госстата за девять месяца 2019 года, объем РФ в общем импорте этой товарной позиции составляет 52,6%.

Что касается поставок крахмала, то в январе-сентябре 2019 года экспорт этого товара в РФ не совершался.

"При этом наблюдается тенденция роста использования тарифных квот ЕС на крахмал объемом 10 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом. На протяжении 2017-2019 годов квота используется почти в полном объеме", – указал источник.

Правительство РФ постановлением от 16 декабря 2019 года расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину, дополнив его позицией "бумага и картон для утилизации". Помимо этого, был расширен список товаров происхождением из Украины, которые запрещено ввозить в РФ.