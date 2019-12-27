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Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

Кабмин одобрил законопроект о рынке труда
13:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабинет министров намерен предложить Раде законопроект о реформе рынка труда.

Кабинет министров Украины утвердил на заседании в пятницу законопроект о труде, который вскоре будет внесен в Верховную Раду.

"Правительство одобрило законопроект о труде… Надеюсь на поддержку Верховной Рады, поскольку эта инициатива – про лучшую работу, высшую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", – написал премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграм-канале с закрытого заседания правительства.

Как указано в тексте законопроекта, документ, в частности, предлагает установить несколько видов трудовых договоров – бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником.

Законопроект предлагает установить порядок расторжения трудового договора работодателем, в том числе в связи с нарушением работником условий договора. В частности, он предусматривает, что по инициативе работодателя договор может быть расторгнут из-за нарушения его условий более двух раз на протяжении 180 календарных дней.

Правительство приняло закон, который позволяет решить споры вне суда

Правительство также предлагает ввести возможность устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий сотрудников, а также регламентировать время работы в ночное время и определить понятие гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы.

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Верховная Рада, Рынок труда, Кабмин, Работа.
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