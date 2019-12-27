С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины отменил временные ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

Кабинет министров Украины отменил ограничения сроков подачи заявления для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", - написал он. По словам Гончарука, ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Как сообщалось, 13 декабря Министерство социальной политики инициировало изменение порядка предоставления льгот об оплате жилищно-коммунальных услуг, чтобы была возможность обратиться за ними в любой момент в течение отопительного сезона. С ноября украинцы начали получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, что связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

Теперь перерасчет будут проводить органы социальной защиты населения, а не предприятия коммунальной сферы. В Украине в 2019 году стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг, которая проходит в три этапа. По итогам реформы ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Напомним, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что субсидию на оплату коммунальных услуг в ноябре 2019 года получили более трёх миллионов украинских домохозяйств.