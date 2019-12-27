Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров

Новости Бизнеса:Премьер рассказал, что газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два.

Российско-украинские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину в настоящее время продолжаются, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Дайте нам еще день-два", – сказал глава правительства на брифинге в Киеве в пятницу, заранее попросив журналистов не задавать вопросы на эту тему.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Как сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко 24 декабря, на 26 декабря была намечена встреча команд "Нафтогаза" и "Газпрома", чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.

Какая-либо более детальная информация об итогах встреч 26-27 декабря, которые проходят в Вене, пока отсутствует.