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Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров

Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
16:36 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Премьер рассказал, что газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два.

Российско-украинские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину в настоящее время продолжаются, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Дайте нам еще день-два", – сказал глава правительства на брифинге в Киеве в пятницу, заранее попросив журналистов не задавать вопросы на эту тему.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

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Как сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко 24 декабря, на 26 декабря была намечена встреча команд "Нафтогаза" и "Газпрома", чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.

Какая-либо более детальная информация об итогах встреч 26-27 декабря, которые проходят в Вене, пока отсутствует.

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Кабмин, Газовые переговоры, Транзит газа, Алексей Гончарук.
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