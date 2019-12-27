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Пятница, 27.12.2019
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"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде

"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
17:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Министр убежден, что законопроект о труде позволит вывести зарплаты из тени.

Правительственный законопроект "О труде" имеет целью повысить официальную занятость и уровень зарплат в стране.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из тени заработную плату и ускорить экономический рост", - написал он.

По словам министра, разработка нового закона необходима потому, что Кодекс законов о труде давно не защищает работников. Действующий документ датирован 1971 годом, поэтому не предусматривает официальной фиксации современных форм труда - фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и другое. Из-за отсутствия законодательного регулирования альтернативой для многих разновидностей сегодняшних трудовых отношений стала нелегальная занятость. Поэтому, резюмирует Милованов, растет работа в "тени", зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса.

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Министр рассказал, что подготовка законопроекта продолжалась с сентября этого года. К обсуждению и внесению предложений были привлечены отраслевые ассоциации работников, представители крупного и малого бизнеса, а также профсоюзных организаций.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его принятия парламентом. Еще в течение года будет действовать так называемый переходный период. За это время произойдет адаптация трудовых отношений и кадровых документов к нововведениям. "Законопроект планируется рассматривать в парламенте пакетом с другими законопроектами, которые влияют на рынок труда и трудовые отношения. Такие как "О забастовке", "О профсоюзах" и т.п.", - подчеркнул Милованов.

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Законопроект, Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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