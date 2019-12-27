Скачать
Суббота, 28.12.2019
На Донбассе запустят украинский телеканал
На Донбассе запустят украинский телеканал
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали договор о транзите

Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали договор о транзите
23:28 Пт, 27 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Операторы газотранспортных систем Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение.

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Молдовы подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами.

"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование транбалканского газового коридора с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении украинского оператора "ОГТСУ".

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа территориями Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

В ОГТСУ напомнили, что компания в конце текущего года уже подписала interconnection agreement с операторами Венгрии, Румынии и Польши. В настоящее время продолжаются переговоры со словацкой Eustream и российским Газпромом.

Напоминаем, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания, которой государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Молдова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
02 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
03 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
04 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
05 Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали договор о транзите
Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали договор о транзите
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь