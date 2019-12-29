Министр: Суд разблокировал миллиард гривен дотаций аграриям

Новости Бизнеса:Кабинет министров до конца года выплатит аграриям почти 1 млрд гривен дотаций, которые ранее были заблокированы судом.

Кабмин до конца года выплатит аграриям почти 1 млрд гривен дотаций, которые ранее были заблокированы судом из-за иска Всеукраинского аграрного совета к правительству.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как отмечают в министерстве, почти 1 млрд гривен будет направлен на финансирование программ государственной поддержки сельского хозяйства до конца 2019 года.

"Эти средства были заблокированы в судебном порядке из-за иска от "Всеукраинского аграрного совета" к предыдущему правительству", - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, 28 декабря в соответствии с кассационным иском Министерства юстиции суд разблокировал возможность провести выплаты по двум госпрограммам: "Господдержка животноводства, хранения и переработки с/х продукции, аквакультуры (рыбоводства)" (830 млн гривен) и "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" (186 млн гривен).

"Мы подтвердили делом свою позицию относительно приоритетности сельского хозяйства и совместными усилиями правительства отстояли выплаты по программам поддержки", - прокомментировал Милованов.

Таким образом, всего в 2019 году аграрии получат почти 4,4 млрд гривен государственной поддержки.