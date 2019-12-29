Переговоры по транзиту газа: в Вене начали подписывать документы

Новости Бизнеса:В Вене начался процесс подписания документов Украиной и РФ в рамках газового протокола.

В Вене в воскресенье началось подписание документов в рамках минского газового протокола между Украиной и РФ, свидетельствует фотография министра юстиции Дениса Малюськи, уполномоченного подписать мировое соглашение с Газпромом по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ).

В свою очередь глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, комментируя фотографию Малюськи в соцсети "Фейсбук", отметил: "Ждите.. дальше будет".

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Нафтогаз Украины" вечером 27 декабря подтвердил перечисление "Газпромом" $2,918 млрд, после чего в субботу Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании.