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Переговоры по транзиту газа: в Вене начали подписывать документы

Переговоры по транзиту газа: в Вене начали подписывать документы
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Вене начался процесс подписания документов Украиной и РФ в рамках газового протокола.

В Вене в воскресенье началось подписание документов в рамках минского газового протокола между Украиной и РФ, свидетельствует фотография министра юстиции Дениса Малюськи, уполномоченного подписать мировое соглашение с Газпромом по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ).

В свою очередь глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, комментируя фотографию Малюськи в соцсети "Фейсбук", отметил: "Ждите.. дальше будет".

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

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В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Нафтогаз Украины" вечером 27 декабря подтвердил перечисление "Газпромом" $2,918 млрд, после чего в субботу Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании.

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Все по теме:

АМКУ, Россия, Транзит газа, Сергей Макогон, Денис Малюська, ОГТСУ.
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