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Bloomberg назвал самого молодого миллиардера этого года

Bloomberg назвал самого молодого миллиардера этого года
04:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Кайли Дженер стала самым молодым миллиардером по версии Bloomberg.

Молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg стала 22-летняя Кайли Дженер.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американка Дженер основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 млн. долларов.

Издание отмечает, что за 2019 богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018. В то же время из 500 самых богатых людей мира в 52 сократились доходы.

Больше 2019 - на 36,5 миллиарда долларов - разбогател француз Бернар Арно, став третьим самым богатым человеком мира по рейтингу Bloomberg и одним из трех на планете с состоянием в более 100 млрд. долларов.

Несмотря на сокращение состояния почти на 9 млрд. долларов, владелец Amazon Джефф Безос остался возглавлять рейтинг самых богатых людей мира по более 111 миллиардов долларов.

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Рейтинг, Bloomberg, Миллиардер, Кайли Дженер.
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