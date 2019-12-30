У Путина прокомментировали ход газовых переговоров

Новости Бизнеса:Песков заявил, что прогнозировать итоги переговоров с Украиной по газу преждевременно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о перспективах заключения газового контракта между РФ и Украиной до конца года, отметив непростой характер переговоров.

"Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведется работа, она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, переговоры российской и украинской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере, начались в австрийской столице в четверг, продолжились в пятницу и шли все выходные.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Вечером в воскресенье "Газпром" заявил о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов: "Все уполномоченные руководители со стороны Газпрома и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря".

Министр юстиции Денис Малюська, уполномоченный подписать мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ), опубликовал фотографию, которая свидетельствовала о начале подписания документов в рамках минского газового протокола. В свою очередь глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, комментируя фотографию Малюськи в соцсети "Фейсбук", отметил: "Ждите... дальше будет".

В ночь на понедельник эти новости продолжения не получили, развитие событий ожидается днем 30 декабря.