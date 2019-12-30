Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки

Достигли консенсуса: Украина и РФ завершили газовые переговоры в Вене

Достигли консенсуса: Украина и РФ завершили газовые переговоры в Вене
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.

Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал он на своей станице в "Фейсбук".

В пресс-службе ОГТСУ уточнили, что, несмотря на завершение переговорного марафона в Вене, о подписании окончательных документов речь пока еще не идет.

Как известно, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

У Путина прокомментировали ход газовых переговоров

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Нафтогаз Украины" вечером 27 декабря подтвердил перечисление "Газпромом" $2,918 млрд, после чего в субботу Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании.

При этом ОГТСУ уже подписал interconnection agreement с операторами Венгрии, Румынии, Польши и Молдовы. Осталось IA со Словакией (Eustream) и РФ (Газпром).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Газпром, Россия, РФ, Газовые переговоры, Транзит газа, Сергей Макогон, ОГТСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь