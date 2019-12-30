Достигли консенсуса: Украина и РФ завершили газовые переговоры в Вене

Новости Бизнеса:Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.

Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал он на своей станице в "Фейсбук".

В пресс-службе ОГТСУ уточнили, что, несмотря на завершение переговорного марафона в Вене, о подписании окончательных документов речь пока еще не идет.

Как известно, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

"Нафтогаз Украины" вечером 27 декабря подтвердил перечисление "Газпромом" $2,918 млрд, после чего в субботу Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании.

При этом ОГТСУ уже подписал interconnection agreement с операторами Венгрии, Румынии, Польши и Молдовы. Осталось IA со Словакией (Eustream) и РФ (Газпром).