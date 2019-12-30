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Кабмин одобрил подписание двух договоров с "Газпромом"

Кабмин одобрил подписание двух договоров с "Газпромом"
18:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".

Правительство разрешило НАК "Нафтогаз України" подписать с Газпромом соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 30 декабря 2019 г. № 1405-р «Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України".

В соответствии с документом, правительство дало согласие на совершение Нафтогазом следующих сделок:

  • соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО "Газпром";
  • договор с Газпромом о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

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Как сообщалось ранее, на переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям о транзите российского газа по территории Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он заметил, что зафиксированы, минимально гарантированные для транзита объемы: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров - в следующие четыре года.

Достигли консенсуса: Украина и РФ завершили газовые переговоры в Вене

Также сообщалось, что представители НАК "Нафтогаз України" и ПАО "Газпром" встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров об условиях договоров о транзите газа.

С 1 января 2020 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

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Газпром, Нафтогаз, Кабмин, Транзит газа.
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