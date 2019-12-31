Скачать
Вторник, 31.12.2019
Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу
Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу
"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: красивые поздравления в стихах и прозе
С наступающим Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: красивые поздравления в стихах и прозе

Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу

Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:10-летний транзитный контракт между Нафтогазом Украины и Газпромом истекает 1 января.

В результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт по транзиту газа в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе", - говорится в сообщении.

Контракт был заключен на следующих условиях:

на пять лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях;

минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам Гончарука, этот документ — результат слаженной работы нашей команды.

"Отдельно хочу поблагодарить своих коллег за огромную работу — Президент Украины Владимир Зеленский, правительственная команда, парламент и НАК Нафтогаз сделали невозможное, чтобы этот документ был подписан. Это очередной сложный вызов, с которым мы успешно справились!", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 10-летний транзитный контракт между Нафтогазом Украины и Газпромом истекает 1 января в 9:00.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа территорией Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он отметил, что зафиксированы минимально гарантированные для транзита объемы: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров - на следующие четыре года.

Европейская федерация журналистов приветствует освобождение Асеева и Галазюка

Также сообщалось, что представители НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров относительно условий договоров о транзите газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Нафтогаз, Европа, Транзит газа, Новый контракт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
02 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
03 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
04 Много воды пить нельзя: ответ почему
05 Аппарат NASA готов к отправке на Красную планету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Большой обмен: Лутковская выступила против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Лутковская против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Рецепт дня: закусочные слойки &quot;Елочки&quot; с ветчиной и сливочным сыром (Фото)
Рецепт дня: закусочные слойки "Елочки" с ветчиной и сливочным сыром (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь