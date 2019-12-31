Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу

Новости Бизнеса:10-летний транзитный контракт между Нафтогазом Украины и Газпромом истекает 1 января.

В результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт по транзиту газа в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе", - говорится в сообщении.

Контракт был заключен на следующих условиях:

на пять лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях;

минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам Гончарука, этот документ — результат слаженной работы нашей команды.

"Отдельно хочу поблагодарить своих коллег за огромную работу — Президент Украины Владимир Зеленский, правительственная команда, парламент и НАК Нафтогаз сделали невозможное, чтобы этот документ был подписан. Это очередной сложный вызов, с которым мы успешно справились!", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 10-летний транзитный контракт между Нафтогазом Украины и Газпромом истекает 1 января в 9:00.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа территорией Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он отметил, что зафиксированы минимально гарантированные для транзита объемы: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров - на следующие четыре года.

Также сообщалось, что представители НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров относительно условий договоров о транзите газа.