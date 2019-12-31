В Нафтогазе раскрыли детали пакета транзитных соглашений

Новости Бизнеса:В Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа.

НАК "Нафтогаз", ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" подписали пакет соглашений для обеспечения транзита российского газа на ближайшие пять лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа территорией Украины до 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

В пакет соглашений входят:

Межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которая определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement);

Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет;

Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

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Все три соглашения подписаны во исполнение протокола встречи, которая состоялась в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также Нефтегаза, ОГТСУ и "Газпрома".

Соглашения, в частности, предусматривают:

выплату Газпромом 2,918 млрд долл. компенсации на исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г.;

отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 года;

минимальные объемы транзита за годы зафиксированы в следующих размерах: 2020 год – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

"Нафтогаз" отметил заинтересованность "Газпрома" в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос поставок газа не является частью пакетных договоренностей.

Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации относительно захваченных активов группы в АР Крым.