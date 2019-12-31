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В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно

В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд каждый год.

Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно, заявляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщает правительственный портал, премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность подписания в понедельник пятилетнего контракта по транзиту газа в Европу по итогам трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз. 

«Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту. При подписании этого документа мы руководствовались приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей. Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке », - цитирует Гончарука портал.

Минимальные гарантированные объемы прокачки будут 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

«Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно », - заявил в свою очередь министр Оржель.

Напомним, Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа.

Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".

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Газ, Договор, Транзит газа, Алексей Оржель.
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