Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз

Новости Бизнеса:С 1 января 2020 года в большинстве портов тарифы будут уменьшены, в некоторых случаях в пять раз.

Администрация морских портов Украины в несколько раз снизила стоимость пропусков в порты для представителей бизнеса и автотранспорта. Об этом сообщается на сайте АМПУ.

"С первого января 2020 года в морских портах Украины начнут действовать новые, в несколько раз ниже, предельные тарифы на оформление пропусков для представителей бизнеса и автотранспорта. Также с начала года морские агенты получат возможность выбирать между двумя вариантами договоров о взаимодействии сторон во время агентирования судов ", - говорится в сообщении.

Руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс заметил, что с 1 января 2020 года в большинстве портов тарифы будут уменьшены, в некоторых случаях в пять раз.

"При этом стоимость пропусков, которая сейчас ниже предложенных предельных тарифов, увеличиваться не будет. А дополнительная редакция договора о взаимодействии станет еще одним шагом, который будет направлен на улучшение условий работы в портах и эффективное взаимодействие с нашими партнерами - морскими агентами", - отметил Вецкаганс.

Так, с 1 января 2020 года морские агенты получают возможность выбирать между двумя вариантами оформления договоров с Администрацией морских портов Украины. Первый - это договор присоединения, который предусматривает предоставление АМПУ полного комплекса услуг, включая администрирование портовых сборов и предоставление других сопутствующих услуг. Второй - двусторонний хозяйственный договор, предусматривающий взаимодействие между АМПУ и агентами исключительно по оплате портовых сборов и специализированной услуге. Соответствующие редакции договоров будут обнародованы в ближайшее время на сайте АМПУ в разделе «Морские агенты».

Также Администрация морских портов Украины с 1 января снижает стоимость пропусков на территорию портов и внедряет новую систему расчета тарифов, которая включает в себестоимость пропусков только расходы, связанные с процессом их изготовления, должным образом распределенные косвенные расходы и норматив рентабельности.

"Это позволит снизить стоимость пропусков в порты в 2-5 раз. Например, получение постоянного пропуска для грузового автомобиля на территорию Одесского и Белгород-Днестровского портов станет дешевле в 3,5 раза, в Николаевский - в 2 раза, в Черноморск - у 1, 5 раза ", - говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, стоимость пропусков, которая является ниже предложенных предельных тарифов, 1 января 2020 года увеличиваться не будет.