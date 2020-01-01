Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно

Новости Бизнеса:Гончарук прокомментировал завершение анбандлинга ОГТСУ.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал завершение анбандлинга Оператора ГТС Украины

"Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса Президента, правительства, парламента, Нафтогаза и наших европейских партнеров", - цитирует главу правительства Правительственный портал..

Отмечается, что Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию, сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом.

"Эти усилия были оправданы: показав свою приверженность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирование для системы и страны", - отметил Гончарук.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что процесс анбандлинга официально завершен.

Оператор ГТС Украины вышел из группы Нафтогаз и теперь на 100% принадлежит АО "Магистральные газопроводы Украины", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Министерству финансов Украины.

Руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 1 января подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС из АО "Укртрансгаз" в ООО "Оператор ГТС Украины". Актом были переданы более 47 тысяч инвентарных единиц.

ОГТСУ отчитался, что первая ночь прошла в штатном режиме, в ЕС транспортированы первые кубометры газа по новому транзитному контракту.