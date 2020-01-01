Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)
Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)
Кайли Миноуг выходит замуж
Кайли Миноуг выходит замуж

Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно

Гончарук: Реформа, которую годами ждали Украина и Европа, завершилась быстро и слаженно
23:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Гончарук прокомментировал завершение анбандлинга ОГТСУ.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал завершение анбандлинга Оператора ГТС Украины

"Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса Президента, правительства, парламента, Нафтогаза и наших европейских партнеров", - цитирует главу правительства Правительственный портал..

Отмечается, что Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию, сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом.

"Эти усилия были оправданы: показав свою приверженность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирование для системы и страны", - отметил Гончарук.

ОГТСУ транспортировал первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что процесс анбандлинга официально завершен.

Оператор ГТС Украины вышел из группы Нафтогаз и теперь на 100% принадлежит АО "Магистральные газопроводы Украины", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Министерству финансов Украины.

Руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 1 января подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС из АО "Укртрансгаз" в ООО "Оператор ГТС Украины". Актом были переданы более 47 тысяч инвентарных единиц.

Коболев опроверг слухи о переговорах по закупке "Нафтогазом" российского газа

ОГТСУ отчитался, что первая ночь прошла в штатном режиме, в ЕС транспортированы первые кубометры газа по новому транзитному контракту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Кабмин, ОГТСУ, Александр Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
03 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
04 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
05 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;То, что определяет нашу идентичность&quot;: УИНП запускает новый проект
УИНП запускает новый проект
Затишье длилось недолго: в зоне ООС ранен украинский военный
В зоне ООС ранен украинский военный
В &quot;Нафтогазе&quot; рассказали о завершении процедуры анбандлинга
В "Нафтогазе" рассказали о завершении анбандлинга
&quot;Голос країни 10&quot;: в состав жюри вошла еще одна звезда
"Голос країни 10": в состав жюри вошла еще одна звезда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь