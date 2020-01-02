Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota

Новости Бизнеса:В течение 2019 года в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей.

По итогам 2019 года первое место по продажам новых легковых автомобилей в Украине заняла компания Renault с показателем в 14603 авто. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром, опубликованные в четверг, 2 января.

Продажи Renault за 2019 год увеличились на две трети.

В целом рейтинг марок выглядит так:

1. Renault - 14603 шт .;

2. Toyota - 12570 шт .;

3. KIA - 7586 шт .;

4. Skoda - 6231 шт .;

5. Nissan - 5333 шт .;

6. Hyundai - 5099 шт .;

7. Volkswagen - 4675 шт .;

8. Suzuki - 2614 шт .;

9. Mazda - 2483 шт.;

10. Peugeot - 2366 шт.

Самым продаваемым автомобилем года стал KIA Sportage: его владельцами стали 6027 украинца. За год продажи этого автомобиля выросли на 93%.

Лидеры рынка 2019 года по моделям:

1. KIA Sportage - 6027 шт .;

2. Renault Duster - 5202 шт .;

3. Renault Logan - 4489 шт .;

4. Toyota RAV-4 - 4227 шт .;

5. Renault Sandero - 3246 шт .;

6. Skoda Octavia - 2852 шт .;

7. Toyota Land Cruiser Prado - 2671 шт .;

8. Hyundai Tucson - 2558 шт .;

9. Nissan Qashqai - 2112 шт .;

10. Toyota Camry - 1835 шт.

Всего в течение 2019 года в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.