Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota

По итогам 2019 года первое место по продажам новых легковых автомобилей в Украине заняла компания Renault с показателем в 14603 авто. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром, опубликованные в четверг, 2 января.
Продажи Renault за 2019 год увеличились на две трети.
В целом рейтинг марок выглядит так:
1. Renault - 14603 шт .;
2. Toyota - 12570 шт .;
3. KIA - 7586 шт .;
4. Skoda - 6231 шт .;
5. Nissan - 5333 шт .;
6. Hyundai - 5099 шт .;
7. Volkswagen - 4675 шт .;
8. Suzuki - 2614 шт .;
9. Mazda - 2483 шт.;
10. Peugeot - 2366 шт.
Самым продаваемым автомобилем года стал KIA Sportage: его владельцами стали 6027 украинца. За год продажи этого автомобиля выросли на 93%.
Лидеры рынка 2019 года по моделям:
1. KIA Sportage - 6027 шт .;
2. Renault Duster - 5202 шт .;
3. Renault Logan - 4489 шт .;
4. Toyota RAV-4 - 4227 шт .;
5. Renault Sandero - 3246 шт .;
6. Skoda Octavia - 2852 шт .;
7. Toyota Land Cruiser Prado - 2671 шт .;
8. Hyundai Tucson - 2558 шт .;
9. Nissan Qashqai - 2112 шт .;
10. Toyota Camry - 1835 шт.
Всего в течение 2019 года в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.