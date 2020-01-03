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"Неприемлемо маленькая"? Сколько зарабатывает Милованов

"Неприемлемо маленькая"? Сколько зарабатывает Милованов
12:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Минэкономики рассказали о зарплатах Милованова и его заместителей.

В ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).

Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос НВ.

Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре - 587,5%, в ноябре - 381,7%, в декабре - 373,75%.

Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тысяч гривен (после уплаты налогов).

Дубилет разоткровенничался о своей зарплате

Данные за ноябрь свидетельствуют, что все заместители министра получили больше, чем он. В частности, зарплата заместителя министра - торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тысяч гривен.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов.

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Зарплата, Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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