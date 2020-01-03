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Ликвидация нелегальных АЗС: в ГФС отчитались о проделанной работе

Ликвидация нелегальных АЗС: в ГФС отчитались о проделанной работе
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Налоговая милиция заявила о ликвидации 264 нелегальные АЗС.

Налоговая милиция в рамках борьбы с незаконным оборотом и розничной торговлей топливом ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"По итогам проведенных мер в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года установлены и остановлена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн топливно-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудования незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн", – указало ведомство в соцсети Facebook в пятницу.

В настоящее время осуществляется демонтаж оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности, добавили в ведомстве.

Госналоговая за прошедшие сутки выявила свыше 70 незаконных АЗС

Как известно, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

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АЗС, Алексей Гончарук, ГФС.
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