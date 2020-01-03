НБУ представил проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины разработал проект антикорупционной программы на два года.

Проект антикорупционной программы на 2020-2021 гг. разработал Национальный банк Украины, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

"Программа предусматривает комплекс мероприятий по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке, обеспечению соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства, созданию дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в сообщении.

Центробанк отметил, что программа также содержит отчет по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности регулятора.

Документ разработан во исполнение требований ст. 19 закона "О предотвращении коррупции", уточнил Нацбанк.

"Замечания и предложения к проекту принимаются до 22 января 2020 года на электронный адрес: [email protected]", - добавил регулятор.