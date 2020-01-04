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В Киеве за 2019 год с алиментщиков взыскали более 380 млн

В Киеве за 2019 год с алиментщиков взыскали более 380 млн
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpchas.com.ua

Новости Бизнеса:Минюст: в столице за прошедший год взыскали почти 386 миллионов гривень алиментов.

Государственные исполнители столицы в 2019 году взыскали почти 386 миллионов гривень алиментов в пользу 15 тысяч 97 детей.

Об этом в Facebook информирует Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

"Благодаря действенным методам влияния государственные исполнители Киева в 2019 году взыскали почти 386 миллионов гривень алиментов для 15 097 детей", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве напоминают: если алиментный долг накопился более чем за 4 месяца, государственные исполнители выносят постановление о запрете должнику выезжать за границу.

Как сообщалось, в базы данных пограничников занесены около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за пределы Украины за неуплату алиментов.

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Алименты, Минюст.
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