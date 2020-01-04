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На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок

На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок
08:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Южно-Украинская АЭС отключила третий блок из-за срабатывания защиты.

 Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС 4 января 2020 года в 05:04 отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении пресс-службы НАЭК "Энергоатом" в субботу утром.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подытожили в НАЭК "Энергоатом".

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Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Электроэнергия, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, Энергоблок.
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