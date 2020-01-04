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Украина продолжит производить "коньяк Украины" и "шампанское Украины"

Украина продолжит производить "коньяк Украины" и "шампанское Украины"
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года.

Украина продолжит производить и реализовывать, в том числе на экспорт "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в третьи страны до начала 2026 года, сообщили в украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром".

Согласно заявлению на странице корпорации в соцсети Facebook, виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

"Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий" шампанское" и" коньяк" - это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", - указали в "Укрвинпром".

В корпорации отметили, что вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.

"Коньяк отменяется": в Украине вступил в силу закон о защите географических брендов

"По оценкам специалистов, переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли - это существенное нагрузки на предприятия", - заметили в "Укрвинпром".

Как сообщалось, в конце 2019 года Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины сообщила, что прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли.

Позже эта новость с сайта ТПП была изъята.

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ЕС, Коньяк, Укрвинпром, Коньяк Украины, Шампанское Украины.
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