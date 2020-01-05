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ОГТСУ получает оплату в полном объеме от Газпрома за транзит по Украине

ОГТСУ получает оплату в полном объеме от Газпрома за транзит по Украине
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Оператор ГТС Украины сообщает, что Газпром в полном объеме платит за транзит по Украине.

Оператор ГТС Украины в полном объеме получает от российского "Газпрома" оплату за транзит газа по территории Украины.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - написал Макогон.

Напоминаем, в 2015 году, в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом, Украина обязалась осуществить анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины", то есть разделить транспортировку, хранение, добывание и продажу газа.

31 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". Это было необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

15 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге.

22 ноября НКРЭКУ сертифицировала Оператора ГТС. 17 декабря решение сертифицировать Оператора ГТС Украины принял Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

Анбандлинг официально завершился 1 января 2020 года.

30 декабря 2019 года в Вене завершились четырехдневные переговоры с ПАО "Газпром" о транзите газа по территории Украины. Стороны подписали новый транзитный контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях по принципу "качай или плати". Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в следующих 4 года.

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Газ, Украина, Газпром, Нафтогаз, РФ.
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