Рынок земли: как ограничения будут распространяться на банки

Новости Бизнеса:Советник премьера заявил, что ограничение 10 тысяч гектаров не будет распространятся на банки.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2178-10 ко второму чтению не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс га в одни руки. У нас около 50 банков готовы кредитовать земельные сделки. Соответственно ограничение в 10 тыс грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс га. А это меньше 2% рынка", - написал он.

Мушак добавил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля изымается в банку по специальной процедуре.

"Отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами НБУ. Надо повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0.

Ибо в противном случае под землю стоимостью 100 тыс долларов можно будет взять кредит только на 35 тысяч долларов. А также изменить критерии к заемщикам под земельные операции. Так как сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка", - отметил советник премьера.

Он также назвал некоторые финансовые моменты в финальной версии базового законопроекта 2178-10.

В частности, при расчетах за землю предполагается только безналичная оплата. Кроме этого, покупатель должен предоставить документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля.