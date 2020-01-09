Запуск "Турецкого потока": В "ГТС" рассказали о потерях Украины

Новости Бизнеса:Глава ГТС Сергей Макогон заявил, что из-за запуска "Турецкого потока" Украина потеряет примерно 15 миллиардов кубометров транзита газа в год.

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.

К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3.

Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - написал Макогон.

Напомним, Путин и Эрдоган объявили о запуске "Турецкого потока".