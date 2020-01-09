Скачать
Четверг, 09.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна
Авиакатастрофа в Иране: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна
В Украине 9 января объявлено днем траура
В Украине 9 января объявлено днем траура
Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января
Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день

Запуск "Турецкого потока": В "ГТС" рассказали о потерях Украины

Запуск "Турецкого потока": В "ГТС" рассказали о потерях Украины
10:39 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава ГТС Сергей Макогон заявил, что из-за запуска "Турецкого потока" Украина потеряет примерно 15 миллиардов кубометров транзита газа в год.

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.

К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

Оператор ГТС: Транзит российского газа выходить на запланированные объемы

Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3.

Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - написал Макогон.

Напомним, Путин и Эрдоган объявили о запуске "Турецкого потока".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газопровод, Россия, РФ, Транзит газа, Турецкий поток, Оператор ГТС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
03 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
04 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
05 Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости
Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
На Донбассе боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед
Мокрый снег и гололед: в Украину возвращается зима
&quot;Убийца Xiaomi&quot;: бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
"Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь