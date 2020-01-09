В Украине появится новый налог для IT-отрасли

Новости Бизнеса:Минцифры предлагает установить единый налог для юрлиц в ІТ на уровне 4-7% без ограничения оборота.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с профильным комитетом Верховной Рады работают над подготовкой реформы налогообложения для IТ-отрасли, предусматривающей установление единого налога на уровне 4-7% от оборота компаний.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Мы предлагаем обсудить единый налог для юридических лиц без ограничения оборота и предлагаем установить его на уровне 4-7%... Согласно этому режиму юрлицо-экспортер услуг будет платить единый налог и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая два ЕСВ и военный сбор", - отметил Борняков.

Он также отметил, что сейчас обсуждаются следующие требования к тем, кто присоединяется к такому налоговому режиму: штат свыше 10 сотрудников; доля экспорта в прибыли и доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%; средняя зарплата - не менее пяти минимальных ЗП.

По мнению Минцифры, это создаст легальные условия труда для отрасли, сделает ее более привлекательной для инвестиций, создав прозрачную и понятную корпоративную структуру. Кроме того, это создаст равные конкурентные условия работы в отрасли, а также условия для экспорта других сервисов.

"В то же время модель сохраняет механизм обеспечения социальных гарантий работников и не увеличивает налоговой нагрузки и администрирования. Ведь с одной стороны, для IТ-компаний вводится налог и отчетность, а с другой - мы отменяем ряд налогов для работников", - подчеркнул замминистра цифровой трансформации.

Он также привел статистику, согласно которой в первом полугодии 2019 года, по данным Минцифры, в Украине работало 158 тыс. IТ-ФОПов с доходом 52,3 млрд грн. При этом в Украине всего около 60 тыс. официально устроенных сотрудников IТ-компаний, зарплатный фонд которых составил около 6,5 млрд грн в первом полугодии прошлого года.

"И нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часы анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будет работать не 200 тыс. юридически не связанных между собой ФОПов, а полноценные прозрачные компании", - подчеркнул Борняков.

Он также напомнил, что ранее сформулированная идея создать пятую группу ФОПов для IТ-специалистов была раскритикована, поскольку это нарушало принципы равенства налогоплательщиков и не устраняло никаких рисков в системе.

Как сообщалось, ранее группа из 20 депутатов фракции "Слуга Народа" предложила парламенту освободить стартапы от налогов сроком на девять месяцев с момента госрегистрации, внеся соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

С этой целью планировалось ввести дополнительную пятую группу единого налога, в которую будут входить стартапы, использующие исключительно регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций и объем доходов которых в течение первых девяти месяцев деятельности не превышает 300 тыс. грн.