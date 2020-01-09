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Мировое соглашение АМКУ: Активы "Газпрома" не будут возвращены

Мировое соглашение АМКУ: Активы "Газпрома" не будут возвращены
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" заявили, что мировое соглашение с "Газпромом" не предусматривает возвращение активов российской компании.

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат активов российской компании, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром" отказался от этой компенсации. Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена", - сказал Витренко.

При этом он отметил, что Антимонопольному комитету удалось конфисковать все активы "Газпрома" в Украине, стоимость которого составляет миллионы долларов.

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Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа в размере около 7,4 млрд долларов, который наложил на российскую компанию Антимонопольный комитет Украины.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил "Газпрому" штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

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В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов "Газпрома" в Украине, а также поиск механизмов для такого ареста активов компании за рубежом.

В октябре 2018 года "Газпром" оспорил решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе, инициировав в международном арбитраже разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций.

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Газпром, Нафтогаз, АМК, Юрий Витренко, Активы Газпрома.
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