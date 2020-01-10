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Пятница, 10.01.2020
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Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
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Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре

Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
11:17 Сегодня Телеграф Фото: ЭП

Новости Бизнеса:Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция.

Согласно обнародованным данным Государственной службы статистики впервые за годы независимости в декабре на потребительском рынке цены снизились на 0,2%

Об этом сообщает Министерство экономики.

Сообщается, что ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг..

По словам ведомства, нетипичное снижение цен в декабре вызвано:

- существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1% (это наибольшее значение в помесячнои измерении в течение всего 2019 года), что создавало дефляционный влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

- снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%)

- кроме того, насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка (расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, масла и др.) нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем (за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания, меньше рост был в 2011-2012 гг., когда цены выросли на 0,1%)

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Также сообщается, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре) небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

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Все по теме:

Инфляция, Цены, Дефляция, Госстат, Минэкономики, Минсоцполити.
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