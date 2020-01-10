Грядет большое обсуждение: нардепы проведут дискуссию по земельной реформе

Новости Бизнеса:Названа дата публичного обсуждения законопроекта о рынке земли.

13 января состоится общественное обсуждение земельной реформы на тему "как изменился законопроект по обороту земли после внесения правок".

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Отмечается, что обсуждение состоится в помещении "Укринформа". В нем поучаствуют представители Кабинета министров Украины, депутаты фракции "Слуга народа", Аграрного комитета Верховной Рады.

Сначала состоится презентация земельной реформы, а потом ее публичное обсуждение.

В конце депутаты должны будут озвучить финальную версию законопроекта по рынке земли и объяснить предложенные изменения реформы.