Грядет большое обсуждение: нардепы проведут дискуссию по земельной реформе

13 января состоится общественное обсуждение земельной реформы на тему "как изменился законопроект по обороту земли после внесения правок".
Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.
Отмечается, что обсуждение состоится в помещении "Укринформа". В нем поучаствуют представители Кабинета министров Украины, депутаты фракции "Слуга народа", Аграрного комитета Верховной Рады.
Сначала состоится презентация земельной реформы, а потом ее публичное обсуждение.
В конце депутаты должны будут озвучить финальную версию законопроекта по рынке земли и объяснить предложенные изменения реформы.