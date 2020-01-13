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Прирост сельхозпроизводства: какие области являются лидерами в 2019 году

Прирост сельхозпроизводства: какие области являются лидерами в 2019 году
11:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Определены ТОП-5 области по наращиванию объемов производства сельхозпродукции в 2019.

В Украине определились с областями, которые лидируют в наращивании объемов производства сельскохозяйственной продукции по удельному весу в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК.

Согласно рейтингу, лидером по этому показателю остается Винницкая область (8,4%). Второе место в рейтинге занимает Полтавская область (6,6%), на третьем - Днепропетровская (6,2%). Четвертое место в рейтинге занимает Киевская область (6%).

Закрывает рейтинг Черкасская область с 5,8%.

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Если говорить о наращивании объемов производства сельхозпродукции, сравнивая с 2018 годом, то тут лидерами являются, Запорожская (+22,6%), Донецкая (+17,2%), Кировоградская (+8,7%), Днепропетровская (+7,7%) и Луганская (+7,2%) области.

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АПК, Рейтинг, Сельхозпроизводство.
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