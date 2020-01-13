Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев

Новости Бизнеса:Министерство экономики сравнило заработные платы в Украине, Латвии, Польше и Чехии.

Украинцы зарабатывают в разы меньше, чем жители других стран Восточной Европы.

К такому выводу пришли в министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передают в "Обзоре рынка труда".

Доклад гласит, что в Украине средняя номинальная зарплата в третьем квартале прошлого года составила 382 евро. Одновременно с этим, в Латвии за аналогичный период можно заработать около 1 091 евро, что 2,9 раза больше украинского показателя. Поляки в среднем зарабатывают 1 143 евро (в 3 раза больше), чехи - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

При этом, в Минэкономразвития убеждены, что заработная плата украинцев растет очень стремительно, что содействует сокращению большого разрыва между уровнем зарплат в Украине и других стран Восточной Европы.

Среди факторов, которые влияют на уровень средней зарплаты в Украине, представители министерства назвали здоровая конкуренция за квалифицированных рабочих кадров с зарубежными предпринимателями и работодателями, повышение "минималки" и активный рост украинской экономики.