Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев
Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев
Крушение Боинга МАУ в Иране: СБУ начала расследование по трем статьям
Крушение Боинга МАУ в Иране: СБУ начала расследование по трем статьям
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января

Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев

Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев
12:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Министерство экономики сравнило заработные платы в Украине, Латвии, Польше и Чехии.

Украинцы зарабатывают в разы меньше, чем жители других стран Восточной Европы.

К такому выводу пришли в министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передают в "Обзоре рынка труда".

Доклад гласит, что в Украине средняя номинальная зарплата в третьем квартале прошлого года составила 382 евро. Одновременно с этим, в Латвии за аналогичный период можно заработать около 1 091 евро, что 2,9 раза больше украинского показателя. Поляки в среднем зарабатывают  1 143 евро (в 3 раза больше), чехи - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

При этом, в Минэкономразвития убеждены, что заработная плата украинцев растет очень стремительно, что содействует сокращению большого разрыва между уровнем зарплат в Украине и других стран Восточной Европы.

Законопроект "О труде": новые правила увольнения сотрудников

Среди факторов, которые влияют на уровень средней зарплаты в Украине, представители министерства назвали здоровая конкуренция за квалифицированных рабочих кадров с зарубежными предпринимателями и работодателями, повышение "минималки" и активный рост украинской экономики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Чехия, Зарплата, Латвия, Минэкономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
03 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
04 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
05 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина возвращается в ПАСЕ
Украина возвращается в ПАСЕ
Правительство планирует отменить 40% форм Госстата
Правительство планирует отменить 40% форм Госстата
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь