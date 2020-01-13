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"Дело за политической волей": у Гончарука прокомментировали ход земельной реформы

"Дело за политической волей": у Гончарука прокомментировали ход земельной реформы
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Советник Гончарука рассказал, что для рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли все готово.

Для базового рассмотрения закона об обороте сельскохозяйственных земель в Украине всё готово, дело только за политической волей.

Об этом написал советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак в Facebook.

"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошли. Дело только за политической волей", - написал Мушак.

Он отметил, что сейчас существует два варианта рассмотрения в ВР.

"Или по полной процедуре, которая займет около 2 месяцев и одну и ту же поправку в разных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - заявил эксперт.

По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная поправка. Соответственно, все остальные поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале.

"Сначала на Согласительном совете принимается решение о рассмотрении данного закона по 119 статье Регламента ВР. Поскольку коалиция, она же "СН", имеет более 226 голосов, то для этого решения не нужно согласование других фракций. Далее за это решение должны проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, ибо это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные поправки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными", - объяснил советник премьера.

Он подчеркнул, что есть многолетняя практика использования парламентом этих норм.

Также, по словам Мушака, представление 4018 поправок на 2583 страницах к проекту закона, который содержит только 6 страниц является "законодательным спамом, который имеет целью лишь задержку принятия закона".

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Кабмин, Земельная реформа, Алексей Гончарук, Алексей Мушак.
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