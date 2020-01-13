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Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы

Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
16:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Министр поделился, что купля-продажа земли будет только в безналичной форме.

После принятия законопроекта об обороте земель купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит", - сказал Милованов.

По его мнению, обязательный показ происхождения денег на покупку земли станет своего рода предохранителем того, чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли на рынок и не исказили его.

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В то же время, добавил министр, в законопроекте предусматриваются льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли для тех, кто ею постоянно пользуется. "Государственная поддержка будет сосредоточена на удешевлении процентов для покупки земли. Мы ожидаем, что будет процент, под который можно будет брать кредит, до 3-5% годовых в гривнях. Это очень приемлемые льготные условия на уровне инфляции, или меньше инфляции. Мы формально будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка, это то, что называется учетной ставкой. Мы будем поддерживать тех, кто является маленьким фермером", - сказал он.

Чиновник отметил, что также будет создан фонд гарантирования кредитов для того, чтобы люди, работающие на земле, но не имеющие кредитной истории, смогли подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

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Однако, по словам Милованова, на помощь смогут рассчитывать те, кто будет иметь 500 га, возможно до 1000 га земли, а холдингам или крупным хозяйствам, имеющим десятки тысяч гектаров, ее ожидать от государства не стоит.

"Общество требует недоступа иностранцев, и это гарантировано сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров - это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым", - добавил министр.

Он считает, что оборот земель будет способствовать росту конкуренции в этой сфере, а это выгодно для владельцев паев. Громады также выигрывают, ведь вследствие большей стоимости земли возрастут налоги.

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Рынок земли, Земельная реформа, Тимофей Милованов.
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