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Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы

Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Глава комитета Рады рассказал, что фермеры смогут на льготных условиях выкупить землю в собственность.

Фермеры, имеющие в обработке землю в постоянном пользовании, имеют право, по желанию, выкупить ее с беспроцентной рассрочкой в течение 7 лет по нормативно-денежной оценке.

Об этом во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?" сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"В конце девяностых в начале двухтысячных годов часть земель в Украине была передана в постоянное пользование фермерам и фермерским хозяйствам - 530 тысяч гектар было предоставлено по этой процедуре. Предоставляется возможность, по их желанию, приобрести эту землю с 7-летней рассрочкой платежа", - сказал Сольский.

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Он отметил, что фермеры и фермерские хозяйства могут реализовывать это право купить землю, которая есть у предприятия в обработке, а могут и в дальнейшем обрабатывать эту землю на основании права постоянного пользования.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Николай Сольский.
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