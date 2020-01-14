"Цифровизация процесса": Криклий отчитался о количестве автоперевозок

Новости Бизнеса:Криклий рассказал, что услугой е-бронирования в этом году воспользовались более 1300 автоперевозчиков.

С 1 по 12 января 2020 года услугой электронного бронирования разрешений на международные автомобильные грузоперевозки на портале электронных услуг e-transport.gov.ua воспользовались более 1300 перевозчиков.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

"Пилотный проект по е-бронированию разрешений для перевозчиков успешно работает. За первые 12 дней 2020 года услугой е-бронирования разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков, которые забронировали через транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua около 8000 разрешений. Благодаря цифровизации процесса созданы равные условия доступа всех перевозчиков к заказу услуги, без какой бы то ни было коррупционной составляющей", - заявил Криклий.

Он добавил, что введение сервиса е-бронирования способствовало выявлению проблемных вопросов в системе выдачи разрешений, как на техническом, так и на организационном уровнях. В частности было выявлено большое количество перевозчиков, которые не подали вовремя уведомления об изменении данных в своих лицензионных делах.

Министр отметил, что услуга по электронному бронированию разрешений имеет ряд преимуществ: перевозчик может увидеть доступное количество разрешений в пункте выдачи разрешений (ПВР) и может сам выбрать в каком ПВР разрешение забирать. Забронированное разрешение доступно к выдаче в течение 5 дней и не может быть выдано другому перевозчику. Если перевозчик не получит разрешение в срок, то его бронирование будет отменено и оно станет доступно для других перевозчиков.

По словам Криклия, в Мининфраструктуры планируют вообще перевести выдачу разрешений на международные автомобильные грузоперевозки в цифровой формат. "Однако, пока не все страны согласны на этот шаг. Мы работаем над решением вопроса и уверены, что совместными усилиями нам это удастся", - отметил министр.

Как известно, 27 декабря 2019 года в Украине начал работать транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua.

Портал пока предоставляет шесть сервисов: бронирование разрешений на международные перевозки, отслеживание нарушителей порядка использования этих разрешений, выдача разрешений на негабаритные перевозки, отслеживание протоколов Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека), онлайн трансляция с мест выдачи разрешений и оформление электронной товарно-транспортной накладной .

С 1 января через транспортный портал электронных услуг можно сделать предварительный заказ (электронное бронирование) 60% всех видов разрешений на международные грузоперевозки. Остальные 40% пока оформляются и выдаются по устному обращению в пункт выдачи разрешений.